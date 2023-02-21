Чаринцев Нестор Фотич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Чаринцев Фотий Гаврилович
Мать: Анна Захаровна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Чаринцев Иоанн Нестерович
Мать ребёнка: Параскева Димитриевна
Рождение ребёнка
24.09.1893
Сын: Чаринцев Григорий Нестерович
Мать ребёнка: Первунина Анна Фотиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первунина Анна Фотиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Димитриевна
Смерть
Неизвестно