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Чаринцев Нестор Фотич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Чаринцев Фотий Гаврилович

Мать: Анна Захаровна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Чаринцев Иоанн Нестерович

Мать ребёнка: Параскева Димитриевна

Рождение ребёнка
24.09.1893

Сын: Чаринцев Григорий Нестерович

Мать ребёнка: Первунина Анна Фотиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первунина Анна Фотиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Димитриевна

Смерть
Неизвестно
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