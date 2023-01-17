Николаева (Михайлова) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения01.09.1900 ст.
Дата смерти09.05.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1900 ст.
Крещение
10.09.1900 ст.
Ильинская церковь
Бракосочетание
Около 1917
Рождение ребёнка
19.02.1921
Дочь: Николаева Маргарита Алексеевна
Отец ребёнка: Николаев-Фёдоров Алексей Николаевич
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.03.1925
Дочь: Резчикова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Николаев-Фёдоров Алексей Николаевич
Смерть
09.05.1973