Николаева (Михайлова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Михайлова) Надежда Петровна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

01.09.1900 ст.

Дата смерти

09.05.1973

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1900 ст.

Отец: Михайлов Пётр Емельянович

Мать: Михайлова Ольга Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Крещение
10.09.1900 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Ильинская церковь
Бракосочетание
Около 1917

Муж: Николаев-Фёдоров Алексей Николаевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
19.02.1921

Дочь: Николаева Маргарита Алексеевна

Отец ребёнка: Николаев-Фёдоров Алексей Николаевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.03.1925

Дочь: Резчикова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Николаев-Фёдоров Алексей Николаевич

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
09.05.1973
Самара, Самара, Самарская область
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