Михайлова (Виторд) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Виторд) Ольга Ивановна

Место рождения

Арзамасцевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.07.1877 ст.

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1837 г.р.

Мать

Около 1852 г.р.

Муж

1872 г.р.
Около 1866 г.р.
1878 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1877 ст.

Отец: Виторд Иван Георгиевич / Юрьевич

Мать: Виторд Матрёна Ивановна

Арзамасцевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
29.01.1893 ст.

Муж: Дёмин Онуфрий Евдокимович

Самара, Самара, Самарская область
Ильинская церковь. Запись №-14 Поручители по жениху были: Добротворский Василий Степанович - Самарский коллежский регистратор и Курунов Семён Алексеевич - Самарский мещанин. По невесте: Душин Порфирий... Показать все
Бракосочетание
18.08.1893 ст.

Муж: Михайлов Пётр Емельянович

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенская церковь, запись №-38 Покровская церковь, запись №-26 Поручители по жениху: Шимочкины Фёдор Иванович и Фёдор Фёдорович - крестьяне из села Красный Яр, Самарского уезда По невесте: Наум Ем... Показать все
Рождение ребёнка
08.04.1897 ст.

Сын: Михайлов Василий Петрович

Отец ребёнка: Михайлов Пётр Емельянович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
01.09.1900 ст.

Дочь: Николаева Надежда Петровна

Отец ребёнка: Михайлов Пётр Емельянович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
02.03.1903 ст.

Сын: Михайлов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Михайлов Пётр Емельянович

Рождение ребёнка
13.07.1907 ст.

Дочь: Голева Мария Петровна

Отец ребёнка: Михайлов Пётр Емельянович

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
17.04.1911 ст.

Муж: Сайкин Игнатий Кузьмич

Самара, Самара, Самарская область
Ильинская церковь
Рождение ребёнка
17.05.1912 ст.

Дочь: Сайкина Елена Игнатьевна

Отец ребёнка: Сайкин Игнатий Кузьмич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
17.05.1912 ст.

Сын: Сайкин Константин Игнатьевич

Отец ребёнка: Сайкин Игнатий Кузьмич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1916 ст.

Дочь: Сайкина Валентина Игнатьевна

Отец ребёнка: Сайкин Игнатий Кузьмич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1921

Дочь: Сайкина Вера Игнатьевна

Отец ребёнка: Сайкин Игнатий Кузьмич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайкин Валентин Игнатьевич

Отец ребёнка: Сайкин Игнатий Кузьмич

Смерть
1953
Самара, Самара, Самарская область
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