Михайлова (Виторд) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.07.1877 ст.
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1877 ст.
Бракосочетание
29.01.1893 ст.
Ильинская церковь. Запись №-14 Поручители по жениху были: Добротворский Василий Степанович - Самарский коллежский регистратор и Курунов Семён Алексеевич - Самарский мещанин. По невесте: Душин Порфирий... Показать все
Бракосочетание
18.08.1893 ст.
Воскресенская церковь, запись №-38 Покровская церковь, запись №-26 Поручители по жениху: Шимочкины Фёдор Иванович и Фёдор Фёдорович - крестьяне из села Красный Яр, Самарского уезда По невесте: Наум Ем... Показать все
Рождение ребёнка
08.04.1897 ст.
Сын: Михайлов Василий Петрович
Отец ребёнка: Михайлов Пётр Емельянович
Рождение ребёнка
01.09.1900 ст.
Дочь: Николаева Надежда Петровна
Отец ребёнка: Михайлов Пётр Емельянович
Рождение ребёнка
02.03.1903 ст.
Сын: Михайлов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Михайлов Пётр Емельянович
Рождение ребёнка
13.07.1907 ст.
Дочь: Голева Мария Петровна
Отец ребёнка: Михайлов Пётр Емельянович
Бракосочетание
17.04.1911 ст.
Ильинская церковь
Рождение ребёнка
17.05.1912 ст.
Дочь: Сайкина Елена Игнатьевна
Отец ребёнка: Сайкин Игнатий Кузьмич
Рождение ребёнка
17.05.1912 ст.
Сын: Сайкин Константин Игнатьевич
Отец ребёнка: Сайкин Игнатий Кузьмич
Рождение ребёнка
01.02.1916 ст.
Дочь: Сайкина Валентина Игнатьевна
Отец ребёнка: Сайкин Игнатий Кузьмич
Рождение ребёнка
22.12.1921
Дочь: Сайкина Вера Игнатьевна
Отец ребёнка: Сайкин Игнатий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сайкин Валентин Игнатьевич
Отец ребёнка: Сайкин Игнатий Кузьмич
Смерть
1953