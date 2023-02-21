Николаев-Фёдоров Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1897
Дата смерти01.05.1952
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1897
Бракосочетание
Около 1917
Рождение ребёнка
19.02.1921
Дочь: Николаева Маргарита Алексеевна
Мать ребёнка: Николаева Надежда Петровна
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.03.1925
Дочь: Резчикова Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Николаева Надежда Петровна
Смерть
01.05.1952