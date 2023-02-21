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Николаев-Фёдоров Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1897

Дата смерти

01.05.1952

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1897

Отец: Фёдоров Николай Семёнович

Мать: Фёдорова Евгения Ивановна

Бракосочетание
Около 1917

Жена: Николаева Надежда Петровна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
19.02.1921

Дочь: Николаева Маргарита Алексеевна

Мать ребёнка: Николаева Надежда Петровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.03.1925

Дочь: Резчикова Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Николаева Надежда Петровна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
01.05.1952
Самара, Самара, Самарская область
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