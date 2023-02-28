Накоренко Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Накоренко Евдокия

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Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Накоренко Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Накоренко Алексей Яковлевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ефросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Накоренко Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1776

Сын: Накоренко Тимофей (1)

Отец ребёнка: Накоренко Алексей Яковлевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Меланья Алексеевна

Отец ребёнка: Накоренко Алексей Яковлевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Накоренко Тимофей (2)

Отец ребёнка: Накоренко Алексей Яковлевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Накоренко Яким Алексеевич

Отец ребёнка: Накоренко Алексей Яковлевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Накоренко Тихон Алексеевич

Отец ребёнка: Накоренко Алексей Яковлевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Накоренко Данила Алексеевич

Отец ребёнка: Накоренко Алексей Яковлевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Накоренко Алексей Яковлевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накоренко Алексей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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