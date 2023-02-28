Накоренко Евдокия
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Накоренко Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Накоренко Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Ефросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Накоренко Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Накоренко Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Меланья Алексеевна
Отец ребёнка: Накоренко Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Накоренко Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Накоренко Яким Алексеевич
Отец ребёнка: Накоренко Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Накоренко Тихон Алексеевич
Отец ребёнка: Накоренко Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Накоренко Данила Алексеевич
Отец ребёнка: Накоренко Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Накоренко Алексей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно