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Накоренко Данила Алексеевич

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Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Накоренко Алексей Яковлевич

Мать: Накоренко Евдокия

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Текла Даниловна

Мать ребёнка: Накоренко Параскева Логвиновна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Домникия Даниловна

Мать ребёнка: Накоренко Параскева Логвиновна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Накоренко Овсей Данилович

Мать ребёнка: Накоренко Параскева Логвиновна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Накоренко Степан Данилович

Мать ребёнка: Накоренко Параскева Логвиновна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Накоренко Протасий Данилович

Мать ребёнка: Накоренко Параскева Логвиновна

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Накоренко Параскева Логвиновна

Смерть
Неизвестно
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