Накоренко Данила Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Накоренко Алексей Яковлевич
Мать: Накоренко Евдокия
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Текла Даниловна
Мать ребёнка: Накоренко Параскева Логвиновна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Домникия Даниловна
Мать ребёнка: Накоренко Параскева Логвиновна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Накоренко Овсей Данилович
Мать ребёнка: Накоренко Параскева Логвиновна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Накоренко Степан Данилович
Мать ребёнка: Накоренко Параскева Логвиновна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Накоренко Протасий Данилович
Мать ребёнка: Накоренко Параскева Логвиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно