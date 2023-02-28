Накоренко Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиДо 1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Накоренко Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Накоренко Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Накоренко Евдокия
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Ефросинья Алексеевна
Мать ребёнка: Накоренко Евдокия
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Накоренко Евдокия
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Меланья Алексеевна
Мать ребёнка: Накоренко Евдокия
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Накоренко Евдокия
Рождение ребёнка
1785
Сын: Накоренко Тихон Алексеевич
Мать ребёнка: Накоренко Евдокия
Рождение ребёнка
1785
Сын: Накоренко Яким Алексеевич
Мать ребёнка: Накоренко Евдокия
Рождение ребёнка
1789
Сын: Накоренко Данила Алексеевич
Мать ребёнка: Накоренко Евдокия
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Накоренко Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Накоренко Евдокия
Смерть
До 1795