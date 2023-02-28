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Накоренко Алексей Яковлевич

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Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

1751

Дата смерти

До 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Накоренко Яков

Мать: не указана

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Накоренко Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Накоренко Евдокия

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ефросинья Алексеевна

Мать ребёнка: Накоренко Евдокия

Рождение ребёнка
1776

Сын: Накоренко Тимофей (1)

Мать ребёнка: Накоренко Евдокия

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Меланья Алексеевна

Мать ребёнка: Накоренко Евдокия

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Накоренко Тимофей (2)

Мать ребёнка: Накоренко Евдокия

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Накоренко Тихон Алексеевич

Мать ребёнка: Накоренко Евдокия

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Накоренко Яким Алексеевич

Мать ребёнка: Накоренко Евдокия

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Накоренко Данила Алексеевич

Мать ребёнка: Накоренко Евдокия

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Накоренко Евдокия

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Накоренко Евдокия

Смерть
До 1795
Пологи-Вергуны, Київська область
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