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Накоренко Григорий Алексеевич

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Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

1769

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Накоренко Алексей Яковлевич

Мать: Накоренко Евдокия

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Накоренко Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Накоренко Текла Андреевна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Накоренко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Накоренко Текла Андреевна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Накоренко Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Накоренко Текла Андреевна

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Накоренко Текла Андреевна

Смерть
1807
Пологи-Вергуны, Київська область
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