Накоренко Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Накоренко Алексей Яковлевич
Мать: Накоренко Евдокия
Рождение ребёнка
1801
Сын: Накоренко Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Накоренко Текла Андреевна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Накоренко Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Накоренко Текла Андреевна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Накоренко Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Накоренко Текла Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1807