Накоренко Текла Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Накоренко Текла Андреевна

Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Накоренко Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Накоренко Григорий Алексеевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Накоренко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Накоренко Григорий Алексеевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Накоренко Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Накоренко Григорий Алексеевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накоренко Григорий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочка-Верещук Андрей Никитич

Смерть
Неизвестно
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