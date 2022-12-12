Накоренко Тимофей (1)
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Накоренко Алексей Яковлевич
Мать: Накоренко Евдокия
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Накоренко Горпина Герасимовна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Накоренко Горпина Герасимовна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Накоренко Демид Тимофеевич
Мать ребёнка: Накоренко Горпина Герасимовна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ганна Тимофеевна
Мать ребёнка: Накоренко Горпина Герасимовна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Хотина Тимофеевна
Мать ребёнка: Накоренко Горпина Герасимовна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Оксана Тимофеевна
Мать ребёнка: Накоренко Горпина Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1831