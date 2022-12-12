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Накоренко Тимофей (1)

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Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

1776

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Накоренко Алексей Яковлевич

Мать: Накоренко Евдокия

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Накоренко Горпина Герасимовна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Накоренко Горпина Герасимовна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Накоренко Демид Тимофеевич

Мать ребёнка: Накоренко Горпина Герасимовна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ганна Тимофеевна

Мать ребёнка: Накоренко Горпина Герасимовна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Хотина Тимофеевна

Мать ребёнка: Накоренко Горпина Герасимовна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Оксана Тимофеевна

Мать ребёнка: Накоренко Горпина Герасимовна

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Накоренко Горпина Герасимовна

Смерть
1831
Пологи-Вергуны, Київська область
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