Накоренко Горпина Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Накоренко Тимофей (1)
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Накоренко Тимофей (1)
Рождение ребёнка
1813
Сын: Накоренко Демид Тимофеевич
Отец ребёнка: Накоренко Тимофей (1)
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ганна Тимофеевна
Отец ребёнка: Накоренко Тимофей (1)
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Хотина Тимофеевна
Отец ребёнка: Накоренко Тимофей (1)
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Оксана Тимофеевна
Отец ребёнка: Накоренко Тимофей (1)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно