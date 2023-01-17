Накоренко Горпина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Накоренко Горпина Герасимовна

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Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Накоренко Тимофей (1)

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Накоренко Тимофей (1)

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Накоренко Демид Тимофеевич

Отец ребёнка: Накоренко Тимофей (1)

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ганна Тимофеевна

Отец ребёнка: Накоренко Тимофей (1)

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Хотина Тимофеевна

Отец ребёнка: Накоренко Тимофей (1)

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Оксана Тимофеевна

Отец ребёнка: Накоренко Тимофей (1)

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накоренко Тимофей (1)

Смерть
Неизвестно
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