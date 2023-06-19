Накоренко Тимофей (2)
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Накоренко Алексей Яковлевич
Мать: Накоренко Евдокия
Рождение ребёнка
1809
Сын: Накоренко Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: Накоренко Татьяна Прохоровна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Накоренко Татьяна Прохоровна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Накоренко Захар Тимофеевич
Мать ребёнка: Накоренко Татьяна Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно