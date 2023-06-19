Накоренко Тимофей (2) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Накоренко Тимофей (2)

Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Накоренко Алексей Яковлевич

Мать: Накоренко Евдокия

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Накоренко Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Накоренко Татьяна Прохоровна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Накоренко Татьяна Прохоровна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Накоренко Захар Тимофеевич

Мать ребёнка: Накоренко Татьяна Прохоровна

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Накоренко Татьяна Прохоровна

Смерть
Неизвестно