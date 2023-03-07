Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Накоренко Андрей Тимофеевич
Накоренко Андрей Тимофеевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Пологи-Вергуны
, Київська область
Дата рождения
1809
Дата смерти
1815
Пол
Мужской
Отец
Накоренко Тимофей (2)
1781 г.р.
Мать
Накоренко Татьяна Прохоровна
1783 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец:
Накоренко Тимофей (2)
Мать:
Накоренко Татьяна Прохоровна
Пологи-Вергуны
, Київська область
Смерть
1815
Пологи-Вергуны
, Київська область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия