Накоренко Андрей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНакоренко Андрей Тимофеевич

Накоренко Андрей Тимофеевич

avatar

Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

1809

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Отец

1781 г.р.

Мать

1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Накоренко Тимофей (2)

Мать: Накоренко Татьяна Прохоровна

Пологи-Вергуны, Київська область
Смерть
1815
Пологи-Вергуны, Київська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close