Накоренко Захар Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти21.10.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1845
Сын: Накоренко федор Захарович
Мать ребёнка: Накоренко Настасья
Рождение ребёнка
1868
Сын: Накоренко Косьма Захарович
Мать ребёнка: Накоренко Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Накоренко Настасья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Накоренко Настасья
Смерть
21.10.1874
Причина смерти: горячка