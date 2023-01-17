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Накоренко Захар Тимофеевич

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Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

1814

Дата смерти

21.10.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Накоренко Тимофей (2)

Мать: Накоренко Татьяна Прохоровна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Накоренко федор Захарович

Мать ребёнка: Накоренко Настасья

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Накоренко Косьма Захарович

Мать ребёнка: Накоренко Настасья

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Накоренко Настасья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Накоренко Иван Захарович

Мать ребёнка: Накоренко Настасья

Пологи-Вергуны, Київська область
Смерть
21.10.1874
Пологи-Вергуны, Київська область
Причина смерти: горячка
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