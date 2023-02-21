Накоренко Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Накоренко федор Захарович
Отец ребёнка: Накоренко Захар Тимофеевич
Рождение ребёнка
1868
Сын: Накоренко Косьма Захарович
Отец ребёнка: Накоренко Захар Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Накоренко Захар Тимофеевич
Смерть
1815