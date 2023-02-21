Накоренко Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Накоренко Настасья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1815

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Накоренко федор Захарович

Отец ребёнка: Накоренко Захар Тимофеевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Накоренко Косьма Захарович

Отец ребёнка: Накоренко Захар Тимофеевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накоренко Захар Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Накоренко Иван Захарович

Отец ребёнка: Накоренко Захар Тимофеевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Смерть
1815
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