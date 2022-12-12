Накоренко Параскева Логвиновна
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Текла Даниловна
Отец ребёнка: Накоренко Данила Алексеевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Домникия Даниловна
Отец ребёнка: Накоренко Данила Алексеевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Накоренко Овсей Данилович
Отец ребёнка: Накоренко Данила Алексеевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Накоренко Степан Данилович
Отец ребёнка: Накоренко Данила Алексеевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Накоренко Протасий Данилович
Отец ребёнка: Накоренко Данила Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно