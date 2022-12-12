Накоренко Параскева Логвиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Накоренко Параскева Логвиновна

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Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Текла Даниловна

Отец ребёнка: Накоренко Данила Алексеевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Домникия Даниловна

Отец ребёнка: Накоренко Данила Алексеевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Накоренко Овсей Данилович

Отец ребёнка: Накоренко Данила Алексеевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Накоренко Степан Данилович

Отец ребёнка: Накоренко Данила Алексеевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Накоренко Протасий Данилович

Отец ребёнка: Накоренко Данила Алексеевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накоренко Данила Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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