Лисунов Григорий Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1823 ст.
Сын: Лисунов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Лисунова Варвара Нестеровна
Рождение ребёнка
15.08.1832 ст.
Дочь: Василиса Григорьевна
Мать ребёнка: Лисунова Варвара Нестеровна
Рождение ребёнка
25.11.1834 ст.
Дочь: Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Лисунова Варвара Нестеровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно