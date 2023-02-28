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Лисунов Григорий Петрович

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Место рождения

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисунов Петр Ксенофонтович

Мать: Лисунова Лукерья Фоминична

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.11.1823 ст.

Сын: Лисунов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Лисунова Варвара Нестеровна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
15.08.1832 ст.

Дочь: Василиса Григорьевна

Мать ребёнка: Лисунова Варвара Нестеровна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
25.11.1834 ст.

Дочь: Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Лисунова Варвара Нестеровна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисунова Варвара Нестеровна

Смерть
Неизвестно
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