Лисунова Варвара Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисунова Варвара Нестеровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1823 ст.

Сын: Лисунов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Лисунов Григорий Петрович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
15.08.1832 ст.

Дочь: Василиса Григорьевна

Отец ребёнка: Лисунов Григорий Петрович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
25.11.1834 ст.

Дочь: Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Лисунов Григорий Петрович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисунов Григорий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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