Лисунова Варвара Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1823 ст.
Сын: Лисунов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Лисунов Григорий Петрович
Рождение ребёнка
15.08.1832 ст.
Дочь: Василиса Григорьевна
Отец ребёнка: Лисунов Григорий Петрович
Рождение ребёнка
25.11.1834 ст.
Дочь: Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Лисунов Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно