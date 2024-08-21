Сазановец Хадостья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазановец Хадостья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сазановец ?

Мать: Сазановец ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазановец Александр

Отец ребёнка: Сазановец Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазановец Григорий

Рождение ребёнка
27.07.1931

Дочь: Сушко (Сазановец) Анна

Отец ребёнка: Сазановец Григорий

Смерть
Неизвестно

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