Сазановец Хадостья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сазановец ?
Мать: Сазановец ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сазановец Александр
Отец ребёнка: Сазановец Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сазановец Григорий
Рождение ребёнка
27.07.1931
Дочь: Сушко (Сазановец) Анна
Отец ребёнка: Сазановец Григорий
Смерть
Неизвестно