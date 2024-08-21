Сазановец Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сазановец Григорий
Мать: Сазановец Хадостья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сазановец Валерий
Мать ребёнка: Сазановец Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сазановец) Елена
Мать ребёнка: Сазановец Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сазановец) Нина
Мать ребёнка: Сазановец Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаповалова (Сазановец) Валентина
Мать ребёнка: Сазановец Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сазановец Мария
Смерть
Неизвестно