Сазановец Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазановец Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сазановец Григорий

Мать: Сазановец Хадостья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазановец Валерий

Мать ребёнка: Сазановец Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сазановец) Елена

Мать ребёнка: Сазановец Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сазановец) Нина

Мать ребёнка: Сазановец Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаповалова (Сазановец) Валентина

Мать ребёнка: Сазановец Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазановец Мария

Смерть
Неизвестно

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