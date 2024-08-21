Сушко (Сазановец) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1931
Отец: Сазановец Григорий
Мать: Сазановец Хадостья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сушко Андрей
Отец ребёнка: Сушко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сушко Виталий
Отец ребёнка: Сушко Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сушко Андрей
Рождение ребёнка
1957
Сын: Сушко Владимир
Отец ребёнка: Сушко Андрей
Рождение ребёнка
07.08.1958
Дочь: Фесько (Сушко) Надежда
Отец ребёнка: Сушко Андрей
Рождение ребёнка
16.09.1960
Дочь: Янушкевич (Сушко) Людмила
Отец ребёнка: Сушко Андрей
Рождение ребёнка
21.08.1965
Дочь: Белозор (Сушко) Елена
Отец ребёнка: Сушко Андрей
Смерть
Неизвестно