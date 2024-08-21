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Сушко (Сазановец) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1931

Отец: Сазановец Григорий

Мать: Сазановец Хадостья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушко Андрей

Отец ребёнка: Сушко Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушко Виталий

Отец ребёнка: Сушко Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сушко Андрей

Рождение ребёнка
1957

Сын: Сушко Владимир

Отец ребёнка: Сушко Андрей

Рождение ребёнка
07.08.1958

Дочь: Фесько (Сушко) Надежда

Отец ребёнка: Сушко Андрей

Рождение ребёнка
16.09.1960

Дочь: Янушкевич (Сушко) Людмила

Отец ребёнка: Сушко Андрей

Рождение ребёнка
21.08.1965

Дочь: Белозор (Сушко) Елена

Отец ребёнка: Сушко Андрей

Смерть
Неизвестно

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