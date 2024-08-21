Сушко Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1932
Отец: Сушко Иван
Мать: Сушко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сушко Виталий
Мать ребёнка: Сушко (Сазановец) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сушко (Сазановец) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сушко Андрей
Мать ребёнка: Сушко (Сазановец) Анна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Сушко Владимир
Мать ребёнка: Сушко (Сазановец) Анна
Рождение ребёнка
07.08.1958
Дочь: Фесько (Сушко) Надежда
Мать ребёнка: Сушко (Сазановец) Анна
Рождение ребёнка
16.09.1960
Дочь: Янушкевич (Сушко) Людмила
Мать ребёнка: Сушко (Сазановец) Анна
Рождение ребёнка
21.08.1965
Дочь: Белозор (Сушко) Елена
Мать ребёнка: Сушко (Сазановец) Анна
Смерть
Неизвестно