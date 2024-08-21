Сушко Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушко Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1932

Отец: Сушко Иван

Мать: Сушко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушко Виталий

Мать ребёнка: Сушко (Сазановец) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сушко (Сазановец) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушко Андрей

Мать ребёнка: Сушко (Сазановец) Анна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Сушко Владимир

Мать ребёнка: Сушко (Сазановец) Анна

Рождение ребёнка
07.08.1958

Дочь: Фесько (Сушко) Надежда

Мать ребёнка: Сушко (Сазановец) Анна

Рождение ребёнка
16.09.1960

Дочь: Янушкевич (Сушко) Людмила

Мать ребёнка: Сушко (Сазановец) Анна

Рождение ребёнка
21.08.1965

Дочь: Белозор (Сушко) Елена

Мать ребёнка: Сушко (Сазановец) Анна

Смерть
Неизвестно

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