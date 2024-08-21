Сушко Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сушко) Мария
Отец ребёнка: Сушко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сушко Тимофей
Отец ребёнка: Сушко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сушко Николай
Отец ребёнка: Сушко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сушко Пётр
Отец ребёнка: Сушко Иван
Рождение ребёнка
07.04.1932
Сын: Сушко Андрей
Отец ребёнка: Сушко Иван
Смерть
Неизвестно