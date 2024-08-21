Сушко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сушко) Мария

Мать ребёнка: Сушко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушко Тимофей

Мать ребёнка: Сушко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушко Николай

Мать ребёнка: Сушко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушко Пётр

Мать ребёнка: Сушко Екатерина

Рождение ребёнка
07.04.1932

Сын: Сушко Андрей

Мать ребёнка: Сушко Екатерина

Смерть
Неизвестно

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