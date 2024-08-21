Сазановец Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазановец Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Возможные: Сазоновец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазановец Александр

Мать ребёнка: Сазановец Хадостья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазановец Хадостья

Рождение ребёнка
27.07.1931

Дочь: Сушко (Сазановец) Анна

Мать ребёнка: Сазановец Хадостья

Смерть
Неизвестно

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