Сазановец Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Возможные: Сазоновец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сазановец Александр
Мать ребёнка: Сазановец Хадостья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сазановец Хадостья
Рождение ребёнка
27.07.1931
Дочь: Сушко (Сазановец) Анна
Мать ребёнка: Сазановец Хадостья
Смерть
Неизвестно