Сазановец ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазановец ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Йовга

Мать ребёнка: Сазановец ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сазановец Хадостья

Мать ребёнка: Сазановец ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Сазановец ?

Смерть
Неизвестно

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