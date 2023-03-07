Рубцова (Осетрова) Анисья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова (Осетрова) Анисья Васильева

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Место рождения

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около ?.02.1816 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.01.1816 ст.

Муж: Рубцов (данилов) Михаил Данилов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение
Около ?.02.1816 ст.

Отец: Василий (?)

Мать: Екатерина Афонасьева

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1819 ст.

Сын: Рубцов (данилов) Иван Михайлов

Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Михаил Данилов

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Настасья Михайлова

Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Михаил Данилов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1825 ст.

Сын: Рубцов (данилов) Иван Михайлов

Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Михаил Данилов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1827 ст.

Сын: Рубцов (данилов) Фома Михайлов

Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Михаил Данилов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Рубцов (данилов) Иван (мл.) Михайлов

Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Михаил Данилов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Рубцов (данилов) Василий Михайлов

Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Михаил Данилов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1858
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