Рубцова (Осетрова) Анисья Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.02.1816 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.01.1816 ст.
Рождение
Около ?.02.1816 ст.
Отец: Василий (?)
Мать: Екатерина Афонасьева
Рождение ребёнка
03.10.1819 ст.
Сын: Рубцов (данилов) Иван Михайлов
Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Михаил Данилов
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Настасья Михайлова
Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Михаил Данилов
Рождение ребёнка
01.01.1825 ст.
Сын: Рубцов (данилов) Иван Михайлов
Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Михаил Данилов
Рождение ребёнка
07.07.1827 ст.
Сын: Рубцов (данилов) Фома Михайлов
Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Михаил Данилов
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Рубцов (данилов) Иван (мл.) Михайлов
Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Михаил Данилов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Рубцов (данилов) Василий Михайлов
Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Михаил Данилов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858