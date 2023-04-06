(Осетрова) Екатерина Афонасьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти06.10.1824 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Осетров Афонасий Кириллов
Мать: Осетрова Марья Петрова
Рождение ребёнка
19.07.1803 ст.
Дочь: Марина Васильева
Отец ребёнка: Василий (?)
Рождение ребёнка
Около ?.02.1816 ст.
Дочь: Рубцова Анисья Васильева
Отец ребёнка: Василий (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий (?)
Работа или профессия
Неизвестно
помещичья крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.10.1824 ст.