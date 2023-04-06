(Осетрова) Екатерина Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Осетрова) Екатерина Афонасьева

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Место рождения

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

06.10.1824 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Осетров Афонасий Кириллов

Мать: Осетрова Марья Петрова

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1803 ст.

Дочь: Марина Васильева

Отец ребёнка: Василий (?)

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.02.1816 ст.

Дочь: Рубцова Анисья Васильева

Отец ребёнка: Василий (?)

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий (?)

Работа или профессия
Неизвестно
помещичья крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.10.1824 ст.
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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