село Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Ермаково

Ставропольский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов

ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Оксана Аборина/ЕрмаковоВ планах проект реконструкции населенного пункта

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сызранский уезд
1457Ермаково (Воздвиженское), с. вл.при р. Волге.8777151530595Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд
C. Ермаково3B. И. Воейкова3282193

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Осиновская волость
932. Ермаково (Воздвиженское), село бывшее владельческое, при реке Волге, дворов 167, жителей 1286, церковь православная

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Осиновская волость
308Ермаково, село, при р. Волге; н. р.22692365918961

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Ставропольский район
56723Ермаковосело53°10'с.ш.49°37'в.д.N-39-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Ставропольский муниципальный район, Сельское поселение Осиновка
36640439111с Ермаковосело

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