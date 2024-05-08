- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов
ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Оксана Аборина/ЕрмаковоВ планах проект реконструкции населенного пункта
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1457Ермаково (Воздвиженское), с. вл.при р. Волге.8777151530595Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд
C. Ермаково3B. И. Воейкова3282193
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
932. Ермаково (Воздвиженское), село бывшее владельческое, при реке Волге, дворов 167, жителей 1286, церковь православная
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
308Ермаково, село, при р. Волге; н. р.22692365918961
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56723Ермаковосело53°10'с.ш.49°37'в.д.N-39-100
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36640439111с Ермаковосело