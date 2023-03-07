Рубцов (Данилов) Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1819 ст.
Дата смерти1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1819 ст.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Рубцов (данилов) Андриан Иванович
Мать ребёнка: Рубцева Фекла Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Рубцева Фекла Агафонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рубцева Фекла Агафонова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1878
Самара, Самара, Самарская область