Рубцов (Данилов) Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцов (Данилов) Иван Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1819 ст.

Дата смерти

1878

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1819 ст.

Отец: Рубцов (данилов) Михаил Данилов

Мать: Рубцова Анисья Васильева

Рождение ребёнка
1841

Сын: Рубцов (данилов) Андриан Иванович

Мать ребёнка: Рубцева Фекла Агафонова

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Рубцева Фекла Агафонова

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубцева Фекла Агафонова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1878
Самара, Самара, Самарская область
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