Рубцов (Данилов) Михаил Данилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Рубцов Данила Осипов
Бракосочетание
1786
Жена: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1805 ст.
Сын: Рубцов (данилов) Гавриил Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Марфа Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
27.01.1816 ст.
Жена: Рубцова Анисья Васильева
Рождение ребёнка
03.10.1819 ст.
Сын: Рубцов (данилов) Иван Михайлов
Мать ребёнка: Рубцова Анисья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Настасья Михайлова
Мать ребёнка: Рубцова Анисья Васильева
Рождение ребёнка
01.01.1825 ст.
Сын: Рубцов (данилов) Иван Михайлов
Мать ребёнка: Рубцова Анисья Васильева
Рождение ребёнка
07.07.1827 ст.
Сын: Рубцов (данилов) Фома Михайлов
Мать ребёнка: Рубцова Анисья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Рубцов (данилов) Иван (мл.) Михайлов
Мать ребёнка: Рубцова Анисья Васильева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Рубцов (данилов) Василий Михайлов
Мать ребёнка: Рубцова Анисья Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855