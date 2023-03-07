Рубцов (Данилов) Михаил Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцов (Данилов) Михаил Данилов

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Место рождения

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Рубцов Данила Осипов

Мать: Рубцова Матрена Кириллова

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
1786

Жена: не указана

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.02.1805 ст.

Сын: Рубцов (данилов) Гавриил Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Марфа Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
27.01.1816 ст.

Жена: Рубцова Анисья Васильева

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1819 ст.

Сын: Рубцов (данилов) Иван Михайлов

Мать ребёнка: Рубцова Анисья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Настасья Михайлова

Мать ребёнка: Рубцова Анисья Васильева

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1825 ст.

Сын: Рубцов (данилов) Иван Михайлов

Мать ребёнка: Рубцова Анисья Васильева

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1827 ст.

Сын: Рубцов (данилов) Фома Михайлов

Мать ребёнка: Рубцова Анисья Васильева

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Рубцов (данилов) Иван (мл.) Михайлов

Мать ребёнка: Рубцова Анисья Васильева

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Рубцов (данилов) Василий Михайлов

Мать ребёнка: Рубцова Анисья Васильева

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1855
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