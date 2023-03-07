Рубцова (Подлеснова) Матрена Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова (Подлеснова) Матрена Кириллова

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Место рождения

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

После 1784

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Подлеснов Кирилл (Кирей) Ефимов

Мать: Подлеснова Настасья Андреева

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Дарья Данилова

Отец ребёнка: Рубцов Данила Осипов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Рубцов Михаил Данилов

Отец ребёнка: Рубцов Данила Осипов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Рубцов (данилов) Михаил Данилов

Отец ребёнка: Рубцов Данила Осипов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Прасковья Данилова

Отец ребёнка: Рубцов Данила Осипов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.03.1788 ст.

Дочь: Матрона Данилова

Отец ребёнка: Рубцов Данила Осипов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов Данила Осипов

Работа или профессия
Неизвестно
помещичья крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1784
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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