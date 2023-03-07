Рубцова (Подлеснова) Матрена Кириллова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиПосле 1784
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Дарья Данилова
Отец ребёнка: Рубцов Данила Осипов
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Рубцов Данила Осипов
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Рубцов (данилов) Михаил Данилов
Отец ребёнка: Рубцов Данила Осипов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Прасковья Данилова
Отец ребёнка: Рубцов Данила Осипов
Рождение ребёнка
27.03.1788 ст.
Дочь: Матрона Данилова
Отец ребёнка: Рубцов Данила Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рубцов Данила Осипов
Работа или профессия
Неизвестно
помещичья крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1784