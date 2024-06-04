Рубцов (Данилов) Гавриил Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцов (Данилов) Гавриил Михайлов

Место рождения

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.03.1805

Дата смерти

До 1851

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1805

Отец: Рубцов (Данилов) Михаил Данилов

Мать: не указана

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубцова Екатерина Прокопиева

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
1822

Жена: Рубцова Фекла Сергеева

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: (Рубцова) Ненила Гавриилова

Мать ребёнка: Рубцова Екатерина Прокопиева

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Рубцов (Данилов) Павел Гавриилов

Мать ребёнка: Рубцова Екатерина Прокопиева

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Рубцова) Авдотья Гавриилова

Мать ребёнка: Рубцова Екатерина Прокопиева

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: (Рубцова) Лукерья Гавриилова

Мать ребёнка: Рубцова Екатерина Прокопиева

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До 1851
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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