Рубцов (Данилов) Гавриил Михайлов
Место рождения
Дата рождения05.03.1805
Дата смертиДо 1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1805
Отец: Рубцов (Данилов) Михаил Данилов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1822
Жена: Рубцова Фекла Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: (Рубцова) Ненила Гавриилова
Мать ребёнка: Рубцова Екатерина Прокопиева
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Рубцов (Данилов) Павел Гавриилов
Мать ребёнка: Рубцова Екатерина Прокопиева
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Рубцова) Авдотья Гавриилова
Мать ребёнка: Рубцова Екатерина Прокопиева
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: (Рубцова) Лукерья Гавриилова
Мать ребёнка: Рубцова Екатерина Прокопиева
Смерть
До 1851