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Рубцова Екатерина Прокопиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1851

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Ненила Гавриилова

Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Гавриил Михайлов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Рубцов (данилов) Павел Гавриилов

Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Гавриил Михайлов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Авдотья Гавриилова

Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Гавриил Михайлов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Лукерья Гавриилова

Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Гавриил Михайлов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов (данилов) Гавриил Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1851
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