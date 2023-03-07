Рубцова Екатерина Прокопиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Ненила Гавриилова
Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Гавриил Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Рубцов (данилов) Павел Гавриилов
Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Гавриил Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Авдотья Гавриилова
Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Гавриил Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Лукерья Гавриилова
Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Гавриил Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1851