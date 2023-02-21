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Волков Изот Васильевич

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Место рождения

30176 Malkūnai, Utenos apskr. Lithuania

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Волков Василий Яковлевич

Мать: Волкова Пелагея Борисовна

30176 Malkūnai, Utenos apskr. Lithuania
Рождение ребёнка
1850

Сын: Волков Фёдор Изотович

Мать ребёнка: Волкова Мария

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Прасковья Изотовна

Мать ребёнка: Волкова Мария

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Елена Изотовна

Мать ребёнка: Волкова Мария

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Агрипина Изотовна

Мать ребёнка: Волкова Мария

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Лукьян (Лука) Изотович

Мать ребёнка: Волкова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Евстафий Изотович

Мать ребёнка: Волкова Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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