Волков Изот Васильевич
Место рождения30176 Malkūnai, Utenos apskr. Lithuania
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
30176 Malkūnai, Utenos apskr. Lithuania
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Волкова Мария
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Прасковья Изотовна
Мать ребёнка: Волкова Мария
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Елена Изотовна
Мать ребёнка: Волкова Мария
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Агрипина Изотовна
Мать ребёнка: Волкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Лукьян (Лука) Изотович
Мать ребёнка: Волкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волкова Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно