Волков Евстафий Изотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Изот Васильевич
Мать: Волкова Мария
Рождение ребёнка
1894
Сын: Волков Василий Евстафьевич
Мать ребёнка: Волкова Анастасия Авдеевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Домна Евстафьевна
Мать ребёнка: Волкова Анастасия Авдеевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Марфа Евстафьевна
Мать ребёнка: Волкова Анастасия Авдеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно