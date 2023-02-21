Волкова (Волкова) Пелагея Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Волкова) Пелагея Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Волков Изот Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Яковлевич

30176 Malkūnai, Utenos apskr. Lithuania
Рождение ребёнка
1821

Сын: Волков Алексей (Елисей) Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Яковлевич

30176 Malkūnai, Utenos apskr. Lithuania
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Яковлевич

30176 Malkūnai, Utenos apskr. Lithuania
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Меланья Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Яковлевич

30176 Malkūnai, Utenos apskr. Lithuania
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Яковлевич

30176 Malkūnai, Utenos apskr. Lithuania
Рождение ребёнка
1827

Сын: Волков Прокофий (Прохор) Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Яковлевич

30176 Malkūnai, Utenos apskr. Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
30176 Malkūnai, Utenos apskr. Lithuania
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