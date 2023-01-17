Волков Лукьян (Лука) Изотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Изот Васильевич
Мать: Волкова Мария
Рождение ребёнка
1902
Сын: Волков Иван Лукьянович/Лукич
Мать ребёнка: Волкова Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Волков Филимон Лукич
Мать ребёнка: Волкова Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шнурова Анастасия Лукинична
Мать ребёнка: Волкова Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова Анастасия Филипповна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно