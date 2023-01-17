Волков Лукьян (Лука) Изотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Лукьян (Лука) Изотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Изот Васильевич

Мать: Волкова Мария

Рождение ребёнка
1902

Сын: Волков Иван Лукьянович/Лукич

Мать ребёнка: Волкова Анастасия Филипповна

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1908

Сын: Волков Филимон Лукич

Мать ребёнка: Волкова Анастасия Филипповна

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шнурова Анастасия Лукинична

Мать ребёнка: Волкова Анастасия Филипповна

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Анастасия Филипповна

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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