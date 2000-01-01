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Волков Василий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Волков Изот Васильевич

Мать ребёнка: Волкова Пелагея Борисовна

30176 Malkūnai, Utenos apskr. Lithuania
Рождение ребёнка
1821

Сын: Волков Алексей (Елисей) Васильевич

Мать ребёнка: Волкова Пелагея Борисовна

30176 Malkūnai, Utenos apskr. Lithuania
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ефимия Васильевна

Мать ребёнка: Волкова Пелагея Борисовна

30176 Malkūnai, Utenos apskr. Lithuania
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Меланья Васильевна

Мать ребёнка: Волкова Пелагея Борисовна

30176 Malkūnai, Utenos apskr. Lithuania
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Степанида Васильевна

Мать ребёнка: Волкова Пелагея Борисовна

30176 Malkūnai, Utenos apskr. Lithuania
Рождение ребёнка
1827

Сын: Волков Прокофий (Прохор) Васильевич

Мать ребёнка: Волкова Пелагея Борисовна

30176 Malkūnai, Utenos apskr. Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
30176 Malkūnai, Utenos apskr. Lithuania
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