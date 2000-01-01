Волков Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Волкова Пелагея Борисовна
30176 Malkūnai, Utenos apskr. Lithuania
Рождение ребёнка
1821
Сын: Волков Алексей (Елисей) Васильевич
Мать ребёнка: Волкова Пелагея Борисовна
30176 Malkūnai, Utenos apskr. Lithuania
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ефимия Васильевна
Мать ребёнка: Волкова Пелагея Борисовна
30176 Malkūnai, Utenos apskr. Lithuania
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Меланья Васильевна
Мать ребёнка: Волкова Пелагея Борисовна
30176 Malkūnai, Utenos apskr. Lithuania
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Степанида Васильевна
Мать ребёнка: Волкова Пелагея Борисовна
30176 Malkūnai, Utenos apskr. Lithuania
Рождение ребёнка
1827
Сын: Волков Прокофий (Прохор) Васильевич
Мать ребёнка: Волкова Пелагея Борисовна
30176 Malkūnai, Utenos apskr. Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
30176 Malkūnai, Utenos apskr. Lithuania