Солодовников Феоктист Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников Феоктист Прокофьевич

Солодовников Феоктист Прокофьевич

avatar

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Солодовников Прокофий Меркульевич

Мать: Солодовников (Жена Прокофия)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
1908

Жена: Солодовников Феоктиста Карповна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
06.03.1910

Дочь: Шемонаев Александра Феоктистовна

Мать ребёнка: Солодовников Феоктиста Карповна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
мед. фельдшер
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
1917
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close