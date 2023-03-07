Солодовников Феоктист Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
1908
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
06.03.1910
Дочь: Шемонаев Александра Феоктистовна
Мать ребёнка: Солодовников Феоктиста Карповна
Работа или профессия
Неизвестно
мед. фельдшер
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
1917
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно