Шемонаев (Солодовников) Александра Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемонаев (Солодовников) Александра Феоктистовна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

06.03.1910

Дата смерти

07.03.1996

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1910

Отец: Солодовников Феоктист Прокофьевич

Мать: Солодовников (Чесноков) Феоктиста Карповна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Бракосочетание
1939

Муж: Шемонаев Антон Филиппович

Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Шемонаев (Шемонаев) Тамара Антоновна

Отец ребёнка: Шемонаев Антон Филиппович

Рождение ребёнка
04.06.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шемонаев Антон Филиппович

Рождение ребёнка
07.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шемонаев Антон Филиппович

Смерть
07.03.1996
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости | Отсутствует в базе "Фамилио"
Похороны
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"

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