Шемонаев (Солодовников) Александра Феоктистовна
Место рождения
Дата рождения06.03.1910
Дата смерти07.03.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1910
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Бракосочетание
1939
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Шемонаев (Шемонаев) Тамара Антоновна
Отец ребёнка: Шемонаев Антон Филиппович
Рождение ребёнка
04.06.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шемонаев Антон Филиппович
Рождение ребёнка
07.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шемонаев Антон Филиппович
Смерть
07.03.1996
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости | Отсутствует в базе "Фамилио"
Похороны
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"