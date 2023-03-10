Солодовников (Чесноков) Феоктиста Карповна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Чесноков Карп Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Бракосочетание
1908
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
06.03.1910
Дочь: Шемонаев (Солодовников) Александра Феоктистовна
Отец ребёнка: Солодовников Феоктист Прокофьевич
Смерть
1962
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости | Отсутствует в базе "Фамилио"
Похороны
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"