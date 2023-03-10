Солодовников (Чесноков) Феоктиста Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Чесноков) Феоктиста Карповна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Чесноков Карп Иванович

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Бракосочетание
1908

Муж: Солодовников Феоктист Прокофьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
06.03.1910

Дочь: Шемонаев (Солодовников) Александра Феоктистовна

Отец ребёнка: Солодовников Феоктист Прокофьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
1962
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости | Отсутствует в базе "Фамилио"
Похороны
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"

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