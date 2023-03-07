Шемонаев Антон Филиппович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
03.02.1902
с.Любимовка | МК д.Любимовка, 1902 г.
Рождение
1902
Бракосочетание
1939
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Шемонаев Тамара Антоновна
Мать ребёнка: Шемонаев Александра Феоктистовна
г.Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
04.06.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шемонаев Александра Феоктистовна
г.Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
07.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шемонаев Александра Феоктистовна
г.Ташкент, Узбекистан
Работа или профессия
Неизвестно
Шофёр
Место жительства
Неизвестно
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
1954
г.Ташкент, Узбекистан
Причина смерти: Болезнь | Отсутствует в базе "Фамилио"
Похороны
Неизвестно
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"