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Шемонаев Антон Филиппович

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Место рождения

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Крещение
03.02.1902
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
с.Любимовка | МК д.Любимовка, 1902 г.
Рождение
1902

Отец: Шемонаев Филипп Фёдорович

Мать: Шемонаев Ирина Самуиловна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1939

Жена: Шемонаев Александра Феоктистовна

г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Шемонаев Тамара Антоновна

Мать ребёнка: Шемонаев Александра Феоктистовна

г.Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
04.06.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шемонаев Александра Феоктистовна

г.Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
07.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шемонаев Александра Феоктистовна

г.Ташкент, Узбекистан
Работа или профессия
Неизвестно
Шофёр
Место жительства
Неизвестно
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
1954
г.Ташкент, Узбекистан
Причина смерти: Болезнь | Отсутствует в базе "Фамилио"
Похороны
Неизвестно
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
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