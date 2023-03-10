Шемонаев (Шохин) Ирина Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемонаев (Шохин) Ирина Самуиловна

Место рождения

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия

Дата рождения

08.04.1883

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1883

Отец: Шохин Самуил Иванович

Мать: Шохин (Неизвестно) Анна Трофимовна

МК д.Любимовка, 1883 г. Ф.389, оп.1, д.454.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемонаев Филипп Фёдорович

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Курманаевка
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Крещение
08.04.1883
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
с.Любимовка | МК д.Любимовка, 1883 г. Ф.389, оп.1, д.454.
Рождение ребёнка
1902

Сын: Шемонаев Антон Филиппович

Отец ребёнка: Шемонаев Филипп Фёдорович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Прибытков (Шемонаев) Ксения Филипповна

Отец ребёнка: Шемонаев Филипп Фёдорович

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Романенко (Шемонаев) Елизавета Филипповна

Отец ребёнка: Шемонаев Филипп Фёдорович

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.05.1916

Дочь: Полисмаков (Шемонаев) Серафима Филипповна

Отец ребёнка: Шемонаев Филипп Фёдорович

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.01.1922

Сын: Шемонаев Евгений Филиппович

Отец ребёнка: Шемонаев Филипп Фёдорович

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.01.1924

Дочь: Шемонаев (Шемонаев) Римма Филипповна

Отец ребёнка: Шемонаев Филипп Фёдорович

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1927
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Болезнь | с.Курманаевка
Похороны
Неизвестно

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