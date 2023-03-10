Шемонаев (Шохин) Ирина Самуиловна
Место рожденияСамарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Дата рождения08.04.1883
Дата смерти1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1883
МК д.Любимовка, 1883 г. Ф.389, оп.1, д.454.
Бракосочетание
Неизвестно
с.Курманаевка
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Крещение
08.04.1883
с.Любимовка | МК д.Любимовка, 1883 г. Ф.389, оп.1, д.454.
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шемонаев Антон Филиппович
Отец ребёнка: Шемонаев Филипп Фёдорович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Прибытков (Шемонаев) Ксения Филипповна
Отец ребёнка: Шемонаев Филипп Фёдорович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Романенко (Шемонаев) Елизавета Филипповна
Отец ребёнка: Шемонаев Филипп Фёдорович
Рождение ребёнка
20.05.1916
Дочь: Полисмаков (Шемонаев) Серафима Филипповна
Отец ребёнка: Шемонаев Филипп Фёдорович
Рождение ребёнка
10.01.1922
Сын: Шемонаев Евгений Филиппович
Отец ребёнка: Шемонаев Филипп Фёдорович
Рождение ребёнка
10.01.1924
Дочь: Шемонаев (Шемонаев) Римма Филипповна
Отец ребёнка: Шемонаев Филипп Фёдорович
Смерть
1927
Причина смерти: Болезнь | с.Курманаевка
Похороны
Неизвестно