Шемонаев Филипп Фёдорович
Место рожденияСамарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Дата рождения1882
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
Неизвестно
с.Курманаевка
Работа или профессия
Неизвестно
Бузулукский мещанин
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шемонаев Антон Филиппович
Мать ребёнка: Шемонаев (Шохин) Ирина Самуиловна
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Прибытков (Шемонаев) Ксения Филипповна
Мать ребёнка: Шемонаев (Шохин) Ирина Самуиловна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Романенко (Шемонаев) Елизавета Филипповна
Мать ребёнка: Шемонаев (Шохин) Ирина Самуиловна
Рождение ребёнка
20.05.1916
Дочь: Полисмаков (Шемонаев) Серафима Филипповна
Мать ребёнка: Шемонаев (Шохин) Ирина Самуиловна
Рождение ребёнка
10.01.1922
Сын: Шемонаев Евгений Филиппович
Мать ребёнка: Шемонаев (Шохин) Ирина Самуиловна
Рождение ребёнка
10.01.1924
Дочь: Шемонаев (Шемонаев) Римма Филипповна
Мать ребёнка: Шемонаев (Шохин) Ирина Самуиловна
Бракосочетание
1928
с.Курманаевка
Смерть
1940
Причина смерти: Болезнь | Отсутствует в базе "Фамилио"
Похороны
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"