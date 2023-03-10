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Шемонаев Филипп Фёдорович

Место рождения

Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия

Дата рождения

1882

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

Жена

1883 г.р.
1883 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Шемонаев Фёдор Панкратьевич

Мать: Шемонаев (Гаврилов) Варвара Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемонаев (Шохин) Ирина Самуиловна

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Курманаевка
Работа или профессия
Неизвестно
Бузулукский мещанин
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
1902

Сын: Шемонаев Антон Филиппович

Мать ребёнка: Шемонаев (Шохин) Ирина Самуиловна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Прибытков (Шемонаев) Ксения Филипповна

Мать ребёнка: Шемонаев (Шохин) Ирина Самуиловна

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Романенко (Шемонаев) Елизавета Филипповна

Мать ребёнка: Шемонаев (Шохин) Ирина Самуиловна

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.05.1916

Дочь: Полисмаков (Шемонаев) Серафима Филипповна

Мать ребёнка: Шемонаев (Шохин) Ирина Самуиловна

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.01.1922

Сын: Шемонаев Евгений Филиппович

Мать ребёнка: Шемонаев (Шохин) Ирина Самуиловна

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.01.1924

Дочь: Шемонаев (Шемонаев) Римма Филипповна

Мать ребёнка: Шемонаев (Шохин) Ирина Самуиловна

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1928

Жена: Шемонаев-Архипов-Яковлев-Келязов (Шохин) Александра Самуиловна

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Курманаевка
Смерть
1940
Причина смерти: Болезнь | Отсутствует в базе "Фамилио"
Похороны
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"

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