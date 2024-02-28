Лермонтова (Фон Дер Лауниц) Мария Владимировна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти24.11.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Место жительства
?.01.1901
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Переехала с семьёй по месту службы отца архангельским вице-губернатором
Место жительства
28.08.1902
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Переехала с семьёй по месту службы отца Тамбовским губернатором
Место жительства
05.01.1906 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Переехала с семьёй по месту службы отца Градоначальником Санкт-Петербурга. Фрейлина
Место жительства
1907
После убийства отца и постоянных угроз, переехала на родину в имение вместе с матерью, сёстрами и семьёй брата
Место жительства
1918
После реквизиции имения переехала в Москву вместе с матерью, сёстрами и семьёй брата
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Лермонтов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Лермонтов Владимир Михайлович
Примечание: ранее была указана ошибочная дата рождения 1898, Мария Владимировна фон дер Лауниц (Лермонтова), родившаяся в 1886, не могла родить в возрасте 12 лет!
Место жительства
Около ?.06.1920
Переехала с двумя детьми по месту службы мужа
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Лермонтов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Лермонтов Владимир Михайлович
Примечание: Ранее была указана ошибочная дата рождения 1899, Мария Владимировна фон дер Лауниц (Лермонтова), родившаяся в 1886, не могла родить в возрасте 13 лет!
Рождение ребёнка
06.03.1921
Дочь: Соколова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Лермонтов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Лермонтов Борис Владимирович
Отец ребёнка: Лермонтов Владимир Михайлович
Примечание: Ранее была указана ошибочная дата рождения 1901, Мария Владимировна фон дер Лауниц (Лермонтова), родившаяся в 1886, не могла родить в возрасте 15 лет!
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Лермонтова Алла Владимировна
Отец ребёнка: Лермонтов Владимир Михайлович
Примечание: Ранее была указана ошибочная дата рождения 1902, Мария Владимировна фон дер Лауниц (Лермонтова), родившаяся в 1886, не могла родить в возрасте 16 лет!
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Лермонтова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Лермонтов Владимир Михайлович
Примечание: Ранее была указана ошибочная дата рождения 1906, Мария Владимировна фон дер Лауниц (Лермонтова), родившаяся в 1886, не могла родить до первой встречи с будущим мужем в 1918 году!
Рождение ребёнка
1928
Сын: Лермонтов Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Лермонтов Владимир Михайлович
Место жительства
1931
Республика Карелия, СССР. Репрессирована вместе с мужем, осуждена на 10 лет, отправлена в Белбалтлаг (Беломорско балтийский исправительно-трудовой лагерь), участвовала в строительстве Беломорско-Балти... Показать все
Место жительства
1934
За трудовые подвиги была досрочно освобождена вместе с мужем
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.11.1959
Похоронена в Пятигорске на городском кладбище рядом с мужем. В MyHeritage указано захоронение: West Terrace Cemetery, Adelaide, South Australia, Australia.