Лермонтова (Фон Дер Лауниц) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лермонтова (Фон Дер Лауниц) Мария Владимировна

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Место рождения

Великая Рогозянка, Харківська область

Дата рождения

1886

Дата смерти

24.11.1959

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1863 г.р.

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Фон Дер Лауниц Владимир Фёдорович

Мать: Фон Дер Лауниц Мария Александровна

Великая Рогозянка, Харківська область
Место жительства
?.01.1901
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Переехала с семьёй по месту службы отца архангельским вице-губернатором
Место жительства
28.08.1902
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Переехала с семьёй по месту службы отца Тамбовским губернатором
Место жительства
05.01.1906 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Переехала с семьёй по месту службы отца Градоначальником Санкт-Петербурга. Фрейлина
Место жительства
1907
Великая Рогозянка, Харківська область
После убийства отца и постоянных угроз, переехала на родину в имение вместе с матерью, сёстрами и семьёй брата
Место жительства
1918
Москва, город федерального значения Москва
После реквизиции имения переехала в Москву вместе с матерью, сёстрами и семьёй брата
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Лермонтов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Лермонтов Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Примечание: ранее была указана ошибочная дата рождения 1898, Мария Владимировна фон дер Лауниц (Лермонтова), родившаяся в 1886, не могла родить в возрасте 12 лет!
Место жительства
Около ?.06.1920
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Переехала с двумя детьми по месту службы мужа
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Лермонтов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Лермонтов Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Примечание: Ранее была указана ошибочная дата рождения 1899, Мария Владимировна фон дер Лауниц (Лермонтова), родившаяся в 1886, не могла родить в возрасте 13 лет!
Рождение ребёнка
06.03.1921

Дочь: Соколова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Лермонтов Владимир Михайлович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Лермонтов Борис Владимирович

Отец ребёнка: Лермонтов Владимир Михайлович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Примечание: Ранее была указана ошибочная дата рождения 1901, Мария Владимировна фон дер Лауниц (Лермонтова), родившаяся в 1886, не могла родить в возрасте 15 лет!
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Лермонтова Алла Владимировна

Отец ребёнка: Лермонтов Владимир Михайлович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Примечание: Ранее была указана ошибочная дата рождения 1902, Мария Владимировна фон дер Лауниц (Лермонтова), родившаяся в 1886, не могла родить в возрасте 16 лет!
Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Лермонтова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Лермонтов Владимир Михайлович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Примечание: Ранее была указана ошибочная дата рождения 1906, Мария Владимировна фон дер Лауниц (Лермонтова), родившаяся в 1886, не могла родить до первой встречи с будущим мужем в 1918 году!
Рождение ребёнка
1928

Сын: Лермонтов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Лермонтов Владимир Михайлович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
1931
Республика Карелия, СССР. Репрессирована вместе с мужем, осуждена на 10 лет, отправлена в Белбалтлаг (Беломорско балтийский исправительно-трудовой лагерь), участвовала в строительстве Беломорско-Балти... Показать все
Место жительства
1934
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
За трудовые подвиги была досрочно освобождена вместе с мужем
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лермонтов Владимир Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
24.11.1959
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Похоронена в Пятигорске на городском кладбище рядом с мужем. В MyHeritage указано захоронение: West Terrace Cemetery, Adelaide, South Australia, Australia.
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