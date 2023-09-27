Лермонтов Владимир Михайлович
Место рожденияРоссийская империя
Дата рождения1874
Дата смерти1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Военная служба
1916
Павлоград, Дніпропетровська область
Воинское звание: полковник 12-й гусарский Ахтырский Её императорского высочества великой княгини Ольги Александровны полк. В первую мировую войну 1914—1918 годов полк действовал на Юго-Западном и Румы... Показать все
Военная служба
1918
Воинское звание: интендант 1 ранга Первая Конная армия РККА. П принял решение служить трудовому народу и стоял у истоков формирования 1-й Конной армии С. М. Буденного, отвечая в ней за подбор конского... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Лермонтов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Лермонтова Мария Владимировна
Примечание: ранее была указана ошибочная дата рождения 1898, Мария Владимировна фон дер Лауниц (Лермонтова), родившаяся в 1886, не могла родить в возрасте 12 лет!
Военная служба
10.01.1920
В город вошла 1-я Конная армия под командованием С. М. Будённого. Советский период истории Ростова-на-Дону начался 11 февраля 1920, когда Белая армия бежала из города
Место жительства
Около ?.06.1920
Жена переехала с двумя детьми по месту службы мужа
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Лермонтов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Лермонтова Мария Владимировна
Примечание: Ранее была указана ошибочная дата рождения 1899, Мария Владимировна фон дер Лауниц (Лермонтова), родившаяся в 1886, не могла родить в возрасте 13 лет!
Рождение ребёнка
06.03.1921
Дочь: Соколова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Лермонтова Мария Владимировна
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Лермонтов Борис Владимирович
Мать ребёнка: Лермонтова Мария Владимировна
Примечание: Ранее была указана ошибочная дата рождения 1901, Мария Владимировна фон дер Лауниц (Лермонтова), родившаяся в 1886, не могла родить в возрасте 15 лет!
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Лермонтова Алла Владимировна
Мать ребёнка: Лермонтова Мария Владимировна
Примечание: Ранее была указана ошибочная дата рождения 1902, Мария Владимировна фон дер Лауниц (Лермонтова), родившаяся в 1886, не могла родить в возрасте 16 лет!
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Лермонтова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Лермонтова Мария Владимировна
Примечание: Ранее была указана ошибочная дата рождения 1906, Мария Владимировна фон дер Лауниц (Лермонтова), родившаяся в 1886, не могла родить до первой встречи с будущим мужем в 1918 году!
Рождение ребёнка
1928
Сын: Лермонтов Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Лермонтова Мария Владимировна
Место жительства
1931
Республика Карелия, СССР. Репрессирован вместе с женой, осуждён на 10 лет, отправлен в Белбалтлаг (Беломорско балтийский исправительно-трудовой лагерь), участвовал в строительстве Беломорско-Балтийско... Показать все
Место жительства
1934
За трудовые подвиги был досрочно освобождён вместе с женой
Работа или профессия
1941
Во время Великой Отечественной войны работал в Оборонсторое
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1954
Скончался персональный пенсионер и по стечению обстоятельств был похоронен на Пятигорском кладбище, всего в 10 метрах от первоначального места захоронения его знаменитого предка