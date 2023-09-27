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Лермонтов Владимир Михайлович

Место рождения

Российская империя

Дата рождения

1874

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя
Внучатый племянник знаменитого поэта
Военная служба
1916
Павлоград, Дніпропетровська область
Воинское звание: полковник 12-й гусарский Ахтырский Её императорского высочества великой княгини Ольги Александровны полк. В первую мировую войну 1914—1918 годов полк действовал на Юго-Западном и Румы... Показать все
Военная служба
1918
Москва, город федерального значения Москва
Воинское звание: интендант 1 ранга Первая Конная армия РККА. П принял решение служить трудовому народу и стоял у истоков формирования 1-й Конной армии С. М. Буденного, отвечая в ней за подбор конского... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Лермонтов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Лермонтова Мария Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Примечание: ранее была указана ошибочная дата рождения 1898, Мария Владимировна фон дер Лауниц (Лермонтова), родившаяся в 1886, не могла родить в возрасте 12 лет!
Военная служба
10.01.1920
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
В город вошла 1-я Конная армия под командованием С. М. Будённого. Советский период истории Ростова-на-Дону начался 11 февраля 1920, когда Белая армия бежала из города
Место жительства
Около ?.06.1920
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Жена переехала с двумя детьми по месту службы мужа
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Лермонтов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Лермонтова Мария Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Примечание: Ранее была указана ошибочная дата рождения 1899, Мария Владимировна фон дер Лауниц (Лермонтова), родившаяся в 1886, не могла родить в возрасте 13 лет!
Рождение ребёнка
06.03.1921

Дочь: Соколова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Лермонтова Мария Владимировна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Лермонтов Борис Владимирович

Мать ребёнка: Лермонтова Мария Владимировна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Примечание: Ранее была указана ошибочная дата рождения 1901, Мария Владимировна фон дер Лауниц (Лермонтова), родившаяся в 1886, не могла родить в возрасте 15 лет!
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Лермонтова Алла Владимировна

Мать ребёнка: Лермонтова Мария Владимировна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Примечание: Ранее была указана ошибочная дата рождения 1902, Мария Владимировна фон дер Лауниц (Лермонтова), родившаяся в 1886, не могла родить в возрасте 16 лет!
Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Лермонтова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Лермонтова Мария Владимировна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Примечание: Ранее была указана ошибочная дата рождения 1906, Мария Владимировна фон дер Лауниц (Лермонтова), родившаяся в 1886, не могла родить до первой встречи с будущим мужем в 1918 году!
Рождение ребёнка
1928

Сын: Лермонтов Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Лермонтова Мария Владимировна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
1931
Республика Карелия, СССР. Репрессирован вместе с женой, осуждён на 10 лет, отправлен в Белбалтлаг (Беломорско балтийский исправительно-трудовой лагерь), участвовал в строительстве Беломорско-Балтийско... Показать все
Место жительства
1934
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
За трудовые подвиги был досрочно освобождён вместе с женой
Работа или профессия
1941
Во время Великой Отечественной войны работал в Оборонсторое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лермонтова Мария Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
1954
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Скончался персональный пенсионер и по стечению обстоятельств был похоронен на Пятигорском кладбище, всего в 10 метрах от первоначального места захоронения его знаменитого предка
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