Романцев Тимофей Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманцев Тимофей Харитонович

Романцев Тимофей Харитонович

Место рождения

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

20.05.1900

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Романцев Харитон Осипович

Мать: Романцева Анисья Егоровна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Романцев Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Романцев Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1868

Сын: Романцев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Романцева Анна Максимовна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Романцев Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романцева Анна Максимовна

Смерть
20.05.1900
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close