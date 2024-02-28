Романцев Тимофей Харитонович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти20.05.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
1855
Сын: Романцев Семен Тимофеевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Романцев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.06.1868
Мать ребёнка: Романцева Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Романцев Дмитрий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.1900