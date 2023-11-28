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Романцев Григорий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

29.10.1910

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Романцев Тимофей Харитонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Романцев Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Романцева Прасковья Лукьяновна

Рождение ребёнка
26.09.1898

Дочь: Романцева Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Романцева Прасковья Лукьяновна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1903

Дочь: Романцева Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Романцева Прасковья Лукьяновна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.07.1904

Сын: Романцев Гавриил Григорьевич

Мать ребёнка: Романцева Прасковья Лукьяновна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романцев Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
29.10.1910
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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