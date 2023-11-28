Романцев Григорий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти29.10.1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Романцев Тимофей Харитонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Романцев Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Романцева Прасковья Лукьяновна
Рождение ребёнка
26.09.1898
Дочь: Романцева Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Романцева Прасковья Лукьяновна
Рождение ребёнка
01.02.1903
Дочь: Романцева Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Романцева Прасковья Лукьяновна
Рождение ребёнка
09.07.1904
Сын: Романцев Гавриил Григорьевич
Мать ребёнка: Романцева Прасковья Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романцев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
29.10.1910