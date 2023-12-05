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Романцев Харитон Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Романцев Осип Михайлович

Мать: Романцева Агафья Калинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романцева Анисья Егоровна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Романцев Парфен Харитонович

Мать ребёнка: Романцева Анисья Егоровна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Романцев Тимофей Харитонович

Мать ребёнка: Романцева Анисья Егоровна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Романцева Дарья Харитоновна

Мать ребёнка: Романцева Анисья Егоровна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Романцев Тит Харитонович

Мать ребёнка: Романцева Анисья Егоровна

Смерть
Неизвестно

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