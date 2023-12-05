Романцев Харитон Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Романцев Парфен Харитонович
Мать ребёнка: Романцева Анисья Егоровна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Романцев Тимофей Харитонович
Мать ребёнка: Романцева Анисья Егоровна
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Романцева Дарья Харитоновна
Мать ребёнка: Романцева Анисья Егоровна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Романцева Анисья Егоровна
Смерть
Неизвестно